العالم اليوم - البنك الأهلي السعودي يطرح صكوكا بقيمة 850 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 فبراير 2024 02:18 مساءً - قال البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة، في إفصاح الأربعاء، إنه انتهى من طرح صكوك بقيمة 850 مليون دولار.

وأضاف البنك أن مدة استحقاق الصكوك 5 سنوات، وبلغ العائد عليها 5.129 بالمئة سنويا. وستدرج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية، بحسب البيان. وذكر البنك في إفصاح سابق أن عوائد إصدار الديون المستدامة ستُحّول لتمويل أغراضه العامة وتحقيق أهدافه المالية واستراتيجيته. وكلف البنك الأهلي السعودي كلا من بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وغولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي وميزوهو والأهلي كابيتال وستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين ومدراء دفاتر مشتركين، بحسب رويترز.

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