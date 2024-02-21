العالم اليوم - طرح عملة بريطانية تحمل صورة الملك تشارلز.. في هذا الموعد

انتم الان تتابعون خبر طرح عملة بريطانية تحمل صورة الملك تشارلز.. في هذا الموعد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 فبراير 2024 02:18 مساءً - قال بنك إنجلترا، الأربعاء، إن الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملك تشارلز ستطرح للتداول في بريطانيا اعتبارا من الخامس من يونيو، وذلك بعد الكشف عن تصميمها منذ أكثر من عام.

وستظهر صورة الملك على الأوراق النقدية من فئات خمسة وعشرة جنيهات وعشرين وخمسين جنيها إسترلينيا المصنعة من البوليمر، وسيتم العمل بها إلى جانب الأوراق النقدية الموجودة التي تحمل صورة الملكة الراحلة إليزابيث.

وأوضح بنك إنجلترا أن تلك الأوراق النقدية الجديدة ستُطبع فقط لتحل محل النقدية التالفة ولتلبية أي زيادة إجمالية في الطلب على الأوراق النقدية.

وقال البنك إن هذا النهج يتماشى مع توجيهات الأسرة المالكة ويهدف إلى تقليل التأثيرات البيئية والمالية للتغيير.

وأضاف بنك إنجلترا أن ذلك يعني أن الأوراق النقدية الجديدة التي تحمل صورة الملك البالغ من العمر 75 عاما، والمعروف بحملاته للحفاظ على البيئة، ستطرح للتداول "بشكل تدريجي للغاية".

وجلس تشارلز على العرش خلفا للملكة إليزابيث الثانية التي تولت هذا المنصب لسبعين عاما وتوفيت في عام 2022، وسيصبح ثاني ملك يظهر على الأوراق النقدية لبنك إنجلترا.

وبدأت دار سك العملة البريطانية في طرح أولى العملات المعدنية التي تحمل صورة الملك في أواخر عام 2022.