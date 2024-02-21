مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى
جدد عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأربعاء، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة العدو الصهيوني.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية وفا عن شهود عيان قولهم، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.
كما منعت شرطة العدو المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين.
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