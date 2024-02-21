العالم اليوم - شركة إماراتية تطور مشروعاً عقارياً في مصر بـ60 مليار جنيه

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 فبراير 2024 03:24 مساءً - وقعت شركة "يو دي سي" للتطوير العقاري، إحدى الشركات التابعة لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة الإماراتية، الأربعاء، عقدا مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، لتخصيص قطعة أرض لها بمنطقة حدائق الأندلس بالقاهرة الجديدة لإقامة نشاط عمراني متكامل.

وبحسب بيان من مجلس الوزراء المصري، فقد تم الاتفاق مع الشركة الإماراتية على سداد قيمة الأرض بالعملة الأجنبية، ويزيد إجمالي استثمارات المشروع 60 مليار جنيه، وسيتم تسويقه محليا وعالميا.

ويقع المشروع على مساحة حوالي 157 فدانا على الطريق الأوسطس على شارع الـ 90 الجنوبي بمنطقة دائق الأندلس بجوار مثلث الأمل التابعة لمدينة القاهرة الجديدة، ويهدف لإقامة نشاط عمراني متكامل (سكني، إداري، ترفيهي، تجاري، فندقي) باسم ذاكريست The Crest بالتعاون مع شركة الكازار، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 8 سنوات، تبدأ من تاريخ استصدار قرار اعتماد التخطيط والتقسيم.

وقال محمد زاهد البطرني، لشركة "يو دي سي"، في البيان، إن هذا المشروع سيسهم في استقطاب العديد من الشركات للعمل بمصر، مما يوفر العملة الأجنبية، بالإضافة إلى توفير فرص العمل.

وأكد التزام الشركة بعرض المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع في مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التعاقد، مشيرا إلى أن المشروع يمثل النواة الأولى لاستثمارات مجموعة محمد عمر بن حيدر في مصر، وأن الشركة تتطلع لفتح آفاق للتعاون المشترك بمشروعات أخري في مصر.