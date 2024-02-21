العالم اليوم - بسبب "أمواج متلاطمة".. حكومة ألمانيا تقلص توقعاتها للاقتصاد

انتم الان تتابعون خبر بسبب "أمواج متلاطمة".. حكومة ألمانيا تقلص توقعاتها للاقتصاد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 فبراير 2024 03:24 مساءً - تتوقع الحكومة الألمانية أن ينمو الاقتصاد 0.2 بالمئة هذا العام، وهو أقل بكثير من توقعات سابقة عند 1.3 بالمئة، إذ تتضاءل الآمال في انتعاش سريع بفعل ضعف الطلب العالمي والضبابية الجيوسياسية وتواصل ارتفاع التضخم.

وقالت مصادر حكومية إن مجلس الوزراء وافق على التوقعات المعدلة، الأربعاء، ضمن التقرير الاقتصادي السنوي للحكومة. ومن المقرر أن يقدم وزير الاقتصاد روبرت هابيك تفاصيل في وقت لاحق من اليوم.

انكمش أكبر اقتصاد في أوروبا 0.3 بالمئة في 2023، وهناك توقعات كبيرة بدخوله في ركود فني آخر في الربع الأول من العام الجاري.

وقالت مسودة التقرير التي اطلعت عليها وكالة رويترز "لا يزال الاقتصاد الألماني يجد نفسه وسط أمواج متلاطمة في بداية العام".

وأدرجت المسودة معدلات تضخم مرتفعة وما يترتب على ذلك من تراجع في القوة الشرائية ضمن التحديات، فضلا عن الأزمات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة.