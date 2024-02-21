نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بالأسلحة الرشاشة.. اشتباكات عنيفة بين سرايا القدس وجيش الاحتلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، خوض سرايا القدس اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة في محاور التقدم بمدينة خانيونس.

قصف مدفعي جديد يهز حي الزيتون بمدينة غزة

وقصفت المدفعية الإسرائيلية، في إطار جرائم جيش الاحتلال في قطاع غزة، وبالتحديد في منطقة حي الزيتون بمدينة غزة، حسب ما أعلنته وسائل إعلام فلسطينية.

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قرار عاجل من الكنيست بشأن بيان حكومة نتنياهو عن الدولة الفلسطينية

وأيد الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ساحقة، بيان حكومة بنيامين نتنياهو المعارض لإقامة دولة فلسطينية "من جانب واحد".

وصوت 99 عضوا في الكنيست تأييدا لبيان حكومة نتنياهو، بينما عارضه 9 أعضاء.

وجاء في بيان للكنيست: "ستواصل إسرائيل معارضة الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية. مثل هذا الاعتراف في أعقاب مذبحة 7 أكتوبر سيعطي مكافأة كبيرة للإرهاب غير المسبوق، وسيمنع أي تسوية سلمية في المستقبل".

وكان البيان يشير إلى هجوم حركة حماس المفاجئ على جنوب إسرائيل، في السابع من أكتوبر من العام الماضي.

ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربا مستمرة على قطاع غزة، أدت حتى الآن إلى استشهاد نحو 30 ألف فلسطيني، وفق وزارة الصحة في القطاع.

ويرفض نتنياهو بشدة إقامة دولة فلسطينية، رغم الضغوط الدولية، لا سيما الأمريكية، في هذا الاتجاه.