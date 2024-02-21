العالم اليوم - الحرب في غزة واجتياح رفح.. جهود إتاحة الوقت لمفاوضات التهدئة

انتم الان تتابعون خبر الحرب في غزة واجتياح رفح.. جهود إتاحة الوقت لمفاوضات التهدئة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 فبراير 2024 04:21 مساءً - جهود متواصلة في جميع الاتجاهات تبحث عن إتاحة المزيد من الوقت لمفاوضات التهدئة وتحقيق وقف لإطلاق النار ولو مؤقت.. مشاريع قرارات في الأمم المتحدة.. وفد من حماس في القاهرة.. مبعوث أميركي للقاهرة أيضا.. وضغط أوروبي للتهدئة وتجنب اجتياح رفح.

كل هذا يقابله إصرار وتلويح إسرائيلي مستمر بالقيام بعملية عسكرية واسعة جنوبي قطاع غزة.. سيكون ثمنها الإنساني باهظا قبل أي شيء آخر.

ويشير أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف الدكتور حسني عبيدي خلال حديثه لغرفة الأخبار على "دوت الخليج" إلى طبيعة الضغوطات الأوروبية من الدول الصديقة للولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل التي أضافت زخمًا وديناميكية دبلوماسية كانت مفقودة منذ السابع من أكتوبر في المنطقة.

وجود اعتقاد أوروبي بأنه لا يمكن التأثير على سلوك إسرائيل دون التدخل أميركي.

مبادرة أوروبية مهمة حيث تم التوصل لاتفاق للمرة الأولى للمطالبة بوقف إطلاق النار من قبل إسرائيل.

التقدم في مجال الدبلوماسية قد لا يحقق نتائج فورية ولكنه يمثل تحولًا في الموقف الدولي.

يُعتبر مشروع الجزائر عنوانًا لطلب وقف إطلاق النار بسبب الوضع الإنساني الذي لا يحتمل مزيدا من الانتظار.

استخدام الولايات المتحدة لحق النقض يظهر رفضها وقف إطلاق النار وعدم رغبتها في منح الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أي دور في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

تسعى الحكومة الإسرائيلية في المفاوضات إلى تحقيق المصلحة الشخصية لها ولنتنياهو على حساب مصلحة الشعب الإسرائيلي.

وجود اعتقاد من الجانب الأمريكي والإسرائيلي بأن الجانب الفلسطيني لا يملك مفاوضين رسميين وأن هناك أطراف متعددة يصعب التواصل معها.

لا توجد تغييرات في الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل ، بل هناك تغير في اللهجة والأسلوب المستخدم في التعامل مع القضية.

ويؤكد الدبلوماسي الأميركي السابق، جيرالد فيرستين وجود ضغوط دولية خاصة أمام التهديدات الإسرائيلية بقصف رفح والخطر الذي يمكن أن يحدث للعدد الكبير من النازحين الفلسطينيين المتواجدين في رفح.

ارتفاع نسق المفاوضات الأميركية من أجل وقف إطلاق النار في القطاع وزيادة تقديم المساعدات الإنسانية إضافة إلى اطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس.

اعتماد إدارة بايدن على التواصل المباشر والمفاوضات مع إسرائيل لإيجاد حلول فعالة بدلاً من اللجوء إلى مجلس الأمن.

حرصت واشنطن والإدارة الأميركية على استخدام الفيتو لإيجاد توازن في حل الأزمة وإنهاء الحرب، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وتحرير الرهائن دون التدخل في مجلس الأمن.

وجود قلق أميركي كبير حول الأوضاع في غزة خلال أربعة أشهر من الحرب الدامية و العنيفة.

حرص واشنطن على إيجاد حل ينهي الازمة مع شركائها في الشرق الأوسط والخليج العربي لشق طريق سلمي لمستقبل أفضل.

ويقول في هذا الخصوص الوزير السابق والمحاضر في الجامعة العبرية، شمعون شطريت ان الولايات المتحدة الأميركية تسعى من خلال استراتيجيتها إلى وقف مؤقت لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس مع إمكانية الزيادة في منسوب المساعدات الإنسانية.