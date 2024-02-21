عاجل - فلسطين اليوم.. "حماس" تدمر مجموعتين من جنود الاحتلال داخل منزلين بقذائف الـ "TBG" في خانيونس

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أحمد جودة - القاهرة - فلسطين اليوم.. "حماس" تدمر مجموعتين من جنود الاحتلال داخل منزلين بقذائف الـ"TBG" في خانيونس

فلسطين اليوم.. "حماس" تدمر مجموعتين من جنود الاحتلال داخل منزلين بقذائف الـ "TBG" في خانيونس.. استهدفت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، مساء اليوم، مجموعتين من جنود الاحتلال تحصنتا داخل منزلين بقذائف الـ "TBG" المضادة للتحصينات وإيقاع أفرادهم بين قتيل وجريح في منطقة الحاووز غرب مدينة خانيونس، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

فلسطين اليوم.. بالأسلحة الرشاشة.. اشتباكات عنيفة بين سرايا القدس وجيش الاحتلال

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، خوض سرايا القدس اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة في محاور التقدم بمدينة خانيونس.

فلسطين اليوم قصف مدفعي جديد يهز حي الزيتون بمدينة غزة

وقصفت المدفعية الإسرائيلية، في إطار جرائم جيش الاحتلال في قطاع غزة، وبالتحديد في منطقة حي الزيتون بمدينة غزة، حسب ما أعلنته وسائل إعلام فلسطينية.

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فلسطين اليوم.. قرار عاجل من الكنيست بشأن بيان حكومة نتنياهو عن الدولة الفلسطينية

وأيد الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ساحقة، بيان حكومة بنيامين نتنياهو المعارض لإقامة دولة فلسطينية "من جانب واحد".

وصوت 99 عضوا في الكنيست تأييدا لبيان حكومة نتنياهو، بينما عارضه 9 أعضاء.

وجاء في بيان للكنيست: "ستواصل إسرائيل معارضة الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية. مثل هذا الاعتراف في أعقاب مذبحة 7 أكتوبر سيعطي مكافأة كبيرة للإرهاب غير المسبوق، وسيمنع أي تسوية سلمية في المستقبل".

وكان البيان يشير إلى هجوم حركة حماس المفاجئ على جنوب إسرائيل، في السابع من أكتوبر من العام الماضي.

ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربا مستمرة على قطاع غزة، أدت حتى الآن إلى استشهاد نحو 30 ألف فلسطيني، وفق وزارة الصحة في القطاع.

ويرفض نتنياهو بشدة إقامة دولة فلسطينية، رغم الضغوط الدولية، لا سيما الأمريكية، في هذا الاتجاه.