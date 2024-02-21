الكنيست الإسرائيلي يعارض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية

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أحمد جودة - القاهرة - صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بتصويت صامت اليوم الأربعاء على بيان الحكومة المعارض للاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية.

وقاطع حزب العمال التصويت، وتغيب جميع أعضائه عن الجلسة العامة. ومعظم أعضاء أحزاب "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" صوتوا لصالحه.

وتمت الموافقة على الاقتراح بأغلبية 99 عضو كنيست مقابل 11 معارضا من الأحزاب العربية. وهنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعضاء المعارضة الذين أيدوا البيان.

وقال نتنياهو في كلمة قصيرة: "أهنئ أعضاء الكنيست، بما في ذلك أعضاء المعارضة، الذين صوتوا بأغلبية ساحقة لصالح اقتراحي بأن تعارض إسرائيل أن تملي علينا دولة فلسطينية من جانب واحد".

وهاجم زعيم المعارضة يائير لابيد نتنياهو، قائلا: "أنا وحزبي ضد الإجراءات الأحادية ولذلك صوتنا لها، لكنكم اخترعتم تهديدا غير موجود. لا يوجد حزب واحد يعرض الاعتراف بالفلسطينيين، ويخترع حيلة حتى لا يتحدثوا عن حقيقة أنك مذنب، وعن قانون التجنيد والميزانية".