نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حزب الله" يعلن تنفيذ 10 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء، تنفيذ 10 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي "بالأسلحة الصاروخية والمناسبة"، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وصدر عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة ‌‎04:25‌‏ من بعد ظهر يوم الأربعاء (بتوقيت لبنان): "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة".‏

- عند الساعة 03:10 من بعد ظهر اليوم ‏الأربعاء: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏تموضعا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 02:00 من بعد ظهر اليوم ‏الأربعاء: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏مستعمرة المطلة وتموضع جنود العدو فيها ‏بالأسلحة المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة، وذلك ردا على ‌‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في الخيام".

- عند الساعة 01:45 من بعد ظهر اليوم الأربعاء: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ثكنة ‏زرعيت بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 01:35 من بعد ظهر اليوم الأربعاء: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 12:20 من ظهر اليوم الأربعاء: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 12:05 من ظهر اليوم الأربعاء: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 10:00 من صباح يوم ‏الأربعاء: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم ‏بالأسلحة المناسبة، وتمت إصابتهما إصابة مباشرة، وذلك ردا على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في قرى حولا وبليدا وعيتا ‏وكفركلا والخيام‏".

- عند الساعة 07:30 من صباح اليوم الأربعاء: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏تموضعا عسكريا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة ‏مباشرة".‏

- عند الساعة 07:30 من صباح اليوم الأربعاء: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏تموضعا عسكريا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة إيفن مناحم بالأسلحة المناسبة، وأصابوه ‏إصابة مباشرة".

وأفاد مراسلنا اليوم الأربعاء، بمقتل طفلة وسيدة وإصابة 6 مدنيين آخرين، إثر غارة إسرائيلية على بلدة مجدل زون جنوبي لبنان.‏

في حين أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية تحذيرا من أنه إذا دخلت إسرائيل في حرب ضد "حزب الله"، فيجب أن تستعد البلاد لانقطاع الكهرباء لفترة طويلة وامتلاء المستشفيات بالمرضى.

ويأتي ذلك في خضم اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية تشهدها الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".