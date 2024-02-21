رئيس كازاخستان يشيد بإنجازات روسيا بقيادة بوتين رغم الوضع العالمي المتأزم

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، بما حققته روسيا من نتائج مبهرة في مختلف المجالات، بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، وذلك رغم الوضع العالمي الصعب.

وقال الرئيس الكازاخستاني خلال محادثات مع نظيره الروسي اليوم الأربعاء على هامش افتتاح دورة "ألعاب المسقبل" في مدينة قازان، إنه لا يوجد شك في النتيجة النهائية لانتخابات رئيس الدولة الروسية، وذلك بفضل النتائج المبهرة التي تحققت.

وأضاف: "إننا جميعا ننتظر الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 17 مارس في روسيا. وبطبيعة الحال، ليس هناك شك في النتيجة النهائية، لأن روسيا تحت سلطتكم وقيادتكم تحقق نجاحات ملحوظة ومبهرة".

وأشار توكايف إلى أن الاقتصاد الروسي، رغم الظروف الصعبة للغاية، حقق نجاحا كبيرا، ومن حيث القدرة الشرائية، أصبح الاقتصاد الروسي الأول في أوروبا، وهو ما له بطبيعة الحال تأثير إيجابي على مسار التعاون بين كازاخستان وروسيا.

بدوره أشاد الرئيس الروسي خلال المحادثات بالتطور الناجح الذي تشهده العلاقات الثنائية، ودعا إلى بحث جميع مجالات التعاون بين البلدين.

وقال بوتين: "فيما يتعلق بعلاقاتنا الثنائية، فإنها تتطور بنجاح كبير، في جميع المجالات الحيوية.