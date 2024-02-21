نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة روسيا بالقاهرة تنعي ضحايا حادث جامعتي بدر والروسية بطريق الروبيكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت السفارة الروسية في مصر عن خالص تعازيها لأسر طلاب الجامعة الروسية المصرية وجامعة بدر الذين توفوا نتيجة للحادث المروري، صباح اليوم، على طريق الروبيكي.

وتمنت سفارة روسيا في القاهرة، في بيان وزعته، منذ قليل، الشفاء العاجل للمصابين، حيث قالت: "نحن نحزن مع أصدقائنا المصريين".

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، تقدموا بخالص العزاء في وفاة 5 من طلاب الجامعة المصرية الروسية وجامعة بدر بالقاهرة، إثر حادث تصادم لأتوبيس خاص كان يُقل الطلاب صباح اليوم مع سيارة نقل، داعين الله لهم بخالص الرحمة والمغفرة.

كما تواصل وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع إدارة الجامعتين؛ للاطمئنان على الطلاب المصابين، والتأكيد على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

جدير بالذكر أن حادث التصادم وقع بين الأتوبيس الخاص وسيارة نقل، على طريق (جنيفة - الروبيكي) في اتجاه السويس على الطريق الإقليمي، وأسفر عن وفاة السائق و5 طلاب وإصابة 12 طالبًا من الجامعتين.