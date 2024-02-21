نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الإسرائيلي عقب تصريحات سموتريتش: "هناك أشياء لا ينبغي قولها علنا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ ضمنا تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حول أن إعادة الأسرى ليس "الأمر الأكثر أهمية" عندما يتعلق الأمر بالحرب بين إسرائيل و"حماس".

وخلال زيارة إلى مدرسة ريالي في حيفا، أشار هرتصوغ إلى أن "خطابا غير محترم للغاية بدأ يتطور حول المختطفين وعائلاتهم".

وأضاف هرتصوغ: "ليس هناك بلوغ أعظم في اليهودية من فداء الأسرى.. قد يتجادل المرء طريقة الوصول إلى الهدف، لكني أدعو الجمهور وخاصة المنتخبين إلى مراعاة مشاعر أهالي المختطفين".

وتابع: "عليك أن تعرف كيف تتصرف بأقصى قدر من الحساسية وأن نفهم أنه في بعض الأحيان هناك أشياء لا ينبغي قولها علنا".

وأمس الثلاثاء، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أكد المذيع أن عودة الأسرى الـ134 لها أهمية قصوى، ليرد سموتريتش: "لا، هذا ليس الأمر الأكثر أهمية"، مضيفا: "لماذا تريدون المنافسة؟".

وأردف: "إنه أمر مهم للغاية، لكنه ليس الشيء الأكثر أهمية".

وخلق هذا التصريح حالة من الغضب في الشارع الإسرائيلي، حيث نقلت القناة "12" عن والد أحد الأسرى الإسرائيليين في غزة رده على سموتريتش: "دع أولادك يؤسرون ثم تحدث".

ومساء الأمس، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنه "لا توجد ضغوط داخلية أو خارجية ستغير خطط تل أبيب لتدمير حماس في قطاع غزة".

في حين يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ138 في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.