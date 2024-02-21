الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد المزارعين المحتجين في الهند

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 فبراير 2024 08:29 مساءً - أفادت قناة NDTV بأن شرطة ولاية هاريانا الهندية استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المزارعين الذين أعلنوا إطلاق مسيرة نحو العاصمة الهندية نيودلهي اليوم الأربعاء.

وأضافت القناة أن الاشتباكات بين المزارعين وأفراد الشرطة وقعت في التجمع السكني شامبخو الذي أصبح نقطة رئيسية لحشد المزارعين المحتجين.

المزارعين المحتجين في الهند

وأشارت الشرطة إلى أن عدد المحتجين يتجاوز 100 ألف شخص، وأن العديد من المزارعين وصلوا إلى مكان الاحتجاجات على متن جراراتهم في حين بدأ بعضهم في تركيب صفائح وقضبان حديدية على المعدات من أجل اقتحام حواجز الشرطة وتفكيك الكتل الخرسانية التي تسد الطرق المؤدية إلى نيودلهي.

وأشارت الشرطة إلى أن المزارعين يزودون الشباب بالعصي والحجارة والأقنعة ضد الغاز المسيل للدموع والدروع الحديدية لمهاجمة رجال الأمن.

ويطالب المزارعو بتبني قانون يضمن الحد الأدنى لسعر المنتجات الزراعية أي شراء مضمون من قبل الحكومة لمحاصيلهم بالسعر المعلن عنه مسبقا. كما يطالبون بمعاشات المزارعين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما وتخفيض الضرائب وإلغاء سداد القروض التي حصل عليها المزارعون، بالإضافة إلى انسحاب الهند من منظمة التجارة العالمية وتجميد اتفاقيات التجارة الحرة الهندية مع عدد من الدول.

ووصفت السلطات الهندية هذه المطالب بأنها غير مقبولة ولا يمكن تنفيذها، داعية المحتجين لإجراء مفاوضات.