نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير روسيا بالقاهرة: أمريكا اضطرتنا لإطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضاف المركز الثقافي الروسي في القاهرة، اليوم، ندوة تحت عنوان "مستقبل عالم متعدد الأقطاب بعد عامين من بداية المواجهة بين روسيا وحلف الناتو في أوكرانيا، حيث تم تنظيمها من قبل مركز الدراسات العربية الاوراسية.

ووفق بيان صادر عن السفارة الروسية بالقاهرة، فقد حضر الفعالية أكثر من 30 شخصية من الدبلوماسيين البارزين وعلماء السياسة والصحفيين والشخصيات العامة.

وألقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا والفيلسوف الروسي اليكساندر دوجين ورئيس تحرير مجلة "Geopolitika.ru" ليونيد سافين بالتصريحات الترحيبية في صيغة مؤتمر الفيديو، حيث شكروا فيها الأصدقاء المصريين على اهتمامهم وأعربوا تقييماتهم لما يحدث على المسرح العالمي عن اتجاه متزايد نحو ظهور التعددية القطبية في سياق النفوذ المتزايد للدول النامية.

وأشار السفير الروسي في مصر جيورجيو بوريسينكو إلى أن الولايات المتحدة دخلت في مواجهة معنا منذ فترة طويلة، وقامت بانقلاب في أوكرانيا في عام 2014، وبدأت في خلق نقطة انطلاق هناك للهجوم على بلدنا ودفع نظام كييف العرقي لإبادة السكان الروس في دونباس.

وأكد أن هذا ما اضطرنا، بعد سنوات طويلة من محاولات تسوية النزاعات عن طريق المفاوضات، إلى إطلاق العملية العسكرية الخاصة التي ستستمر حتى حسم المهام الموكلة.

وأشار السفير الروسي إلى أن تحرك البشرية نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب يشير إلى ضعف الغرب، ورحب بانضمام مصر إلى البريكس.

وأدار الندوة الإعلامي المصري عمرو عبد الحميد ومدير مركز الدراسات العربية الاوراسية، كما شارك في الندوة كل من المدير التنفيذي لمجلس الشؤون الدولية بوزارة الخارجية المصرية، سفير مصر السابق لدى موسكو عزت سعد والأستاذة بجامعة القاهرة نورهان شيخ والخبير السياسي المصري وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أيمن الرقب.