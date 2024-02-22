نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير الكويت بالقاهرة: مصر كانت ولا تزال وجهة للاستثمارات الكويتية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت سفارة دولة الكويت بالقاهرة، اليوم، بالعيد الوطنى الثالث والستين، الذى يمثل ذكرى استقلال الدولة وتاريخ جلوس الراحل الأمير عبد الله السالم الصباح كأمير لدولة الكويت، وهو ما يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثالثة والثلاثين لعيد التحرير أيضًا.

وخلال الحفل، شدد السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة، على أهمية ذكرى العيد الوطني وذكرى التحرير وما تحمله من دلالة وطنية تجسد تاريخ الدولة، التى تخطو بثبات نحو النمو والازدهار، حيث تكتسب أهمية خاصة مع بداية عهد جديد مع الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذى يحمل آمال وتطلعات نحو مزيد من الازدهار للكويت وشعبها.

وأكد الغانم، أن مصر والكويت يجمعهما عمق الروابط والعلاقات الأخوية والاستراتيجية، وهو ما يؤكده التاريخ الممتد من التعاون على كافة الأصعدة، والذي يشهد نموا مطردا وازدهارا بالتوازى مع زيادة متانة العلاقات بين البلدين.

وأوضح الغانم أن التطورات الملحوظة في مجالات التعاون بين البلدين، مؤكدا أن ذلك يؤكد الطابع الاستراتيجى لتلك العلاقات، حيث تسعى قيادتا الدولتين لتعزيز تلك العلاقات وتنمية المشروعات المشتركة، إضافة إلى تقارب الرؤى بشأن القضايا الجوهرية والمهمة فى المنطقة.

ولفت السفير إلى أن التعاون الثنائى بين البلدين يسجل تطورات إيجابية فى سائر مجالات التعاون، ولعل فى ذلك ما يبرهن على الطابع الاستراتيجي لهذه العلاقات، الذى تؤكد عليه قيادتى البلدين فى كافة المناسبات، ويسعيان حثيثا نحو تعزيزه ودفعه قدما للأمام عبر سلسلة من برامج التعاون المشترك، التي لا تقتصر فقط على الجوانب السياسية والاقتصادية، بل تمتد لتشمل مجالات أخرى تهم البلدين الشقيقين.

وأردف السفير أن التعاون الاقتصادى بين البلدين شهد تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، وأن الكويت تتصدر مجال الاستثمار داخل مصر بما يسهم فى عملية التنمية وتحتل مرتبة متقدمة في ترتيب الاستثمارات العربية والدولية في الشقيقة مصر.

وشدد السفير على أن مصر كانت ولا تزال وجهة للاستثمارات الكويتية ونتمنى أن تزداد هذه الاستثمارات وحجم التعاون خلال الفترة المقبلة.

وتابع السفير: أننا نحمل فى قلوبنا وعقولنا مشاعر الود والاحترام لمصر، ونثمن الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية التاريخية، ولم ننسى مواقف مصر المشرفة المساندة للكويت منذ الحرب مرورا بمسيرة التنمية.

وهنأ السفير المصريين بتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى فترة رئاسية جديدة، متابعا: نستذكر أيضا مواقف الكويت الداعمة لمصر فى حرب 1967 وأكتوبر 1973، كما أن لدينا شراكة استراتيجية مميزة ومهمة تزداد قوة يوما تلو الآخر.