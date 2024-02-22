نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة الكويت بالقاهرة تحتفل بالعيد الوطنى الـ63 بحضور العديد من الوزراء والدبلوماسيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت سفارة دولة الكويت بالقاهرة، اليوم، بالعيد الوطنى الثالث والستين، الذى يمثل ذكرى استقلال الدولة وتاريخ جلوس الراحل الأمير عبد الله السالم الصباح كأمير لدولة الكويت، وهو ما يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثالثة والثلاثين لعيد التحرير أيضًا.

وشارك فى الاحتفالية السفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت بالقاهرة، مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيرى، وعدد من الوزراء المصريين والسفراء العرب والأجانب وكبار الفنانين والسياسيين والكتاب والإعلاميين.

وحضر وزير البترول المهندس طارق الملا، ووزيرة الثقافة نيفين الكيلانى ووزير الصناعة والتجارة المهندس أحمد سمير، وسفراء قطر وعمان وتونس والأرجنتين وبريطانيا وباكستان وغيرهم من السفراء العرب والأجانب.

كما انطلقت منذ أيام احتفالات دولة الكويت بعيدها الوطنى وعيد التحرير، والتي شملت عدة فعاليات وعروضا فنية وثقافية وتراثية تعبر عن تاريخ دولة الكويت، وعراقة تراثها، وذلك بالتعاون بين مختلف الوزارات فى الكويت والقطاع الخاص.

وأقامت الكويت أول احتفالاتها بعيدها الوطني فى 19 يونيو عام 1962، حيث كانت المرة الأولى، التى تم إقامة احتفال بمناسبة الاستقلال وبسبب ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف وصعوبة إقامة الاحتفالات، تم دمج عيد الاستقلال مع تاريخ جلوس الراحل عبد الله السالم الصباح على حكم الكويت فى 25 فبراير 1963 والذى كان الاستقلال فى عهده.

ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الكويت تحتفل بعيد استقلالها بتاريخ الخامس والعشرين من فبراير من كل عام.