نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير الكويت بالقاهرة: إسرائيل تستهدف المدنيين ضاربة الأعراف الدولية بعرض الحائط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة، على تضامن بلاده مع الشعب الفلسطينى الشقيق ودعم حقوقه المشروعة ورفض كافة أشكال العنف تجاه الأبرياء فى غزة، والكويت مستمرة في إرسال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

ولفت السفير الغانم، خلال كلمته بالعيد الوطنى الثالث والستين، إلى ما يتعرض له أشقائنا في غزة من إبادة جماعية، مشددا: “نستنكر العمليات العسكرية، التي تستهدف المدنيين العزل، ضاربة بعرض الحائط جميع الأعراف الدولية والمواثيق السياسية والإنسانية”.

وأشار السفير الكويتي، إلى أن بلاده أطلقت جسرا جويا لنقل المساعدات لأشقائنا فى غزة، مثمنا جهود الدولة المصرية لإدخال المساعدات بشكل فورى إلى غزة، حيث لم تتوانى عن ذلك يوما.

واحتفلت سفارة دولة الكويت بالقاهرة، اليوم، بالعيد الوطنى الثالث والستين، الذى يمثل ذكرى استقلال الدولة وتاريخ جلوس الراحل الأمير عبد الله السالم الصباح كأمير لدولة الكويت، وهو ما يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثالثة والثلاثين لعيد التحرير أيضًا.

وشارك فى الاحتفالية السفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت بالقاهرة، مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيرى، وعدد من الوزراء المصريين والسفراء العرب والأجانب وكبار الفنانين والسياسيين والكتاب والإعلاميين.

وحضر وزير البترول المهندس طارق الملا، ووزيرة الثقافة نيفين الكيلانى ووزير الصناعة والتجارة المهندس أحمد سمير، وسفراء قطر وعمان وتونس والأرجنتين وبريطانيا وباكستان وغيرهم من السفراء العرب والأجانب.

كما انطلقت منذ أيام احتفالات دولة الكويت بعيدها الوطنى وعيد التحرير، والتي شملت عدة فعاليات وعروضا فنية وثقافية وتراثية تعبر عن تاريخ دولة الكويت، وعراقة تراثها، وذلك بالتعاون بين مختلف الوزارات فى الكويت والقطاع الخاص.

وأقامت الكويت أول احتفالاتها بعيدها الوطني فى 19 يونيو عام 1962، حيث كانت المرة الأولى التى تم اقامة احتفال بمناسبة الاستقلال وبسبب ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف وصعوبة إقامة الاحتفالات، تم دمج عيد الاستقلال مع تاريخ جلوس الراحل عبد الله السالم الصباح على حكم الكويت فى 25 فبراير 1963 والذى كان الاستقلال فى عهده.

ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الكويت تحتفل بعيد استقلالها بتاريخ الخامس والعشرين من فبراير من كل عام.