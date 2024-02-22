نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير أوكرانيا بالقاهرة: روسيا تحاول تجنيد مرتزقة من الدول العربية والعالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن سفير أوكرانيا بالقاهرة ميكولا ناهورنى، أن عدد القتلى فى صفوف الجيش الروسى خلال الحرب على أوكرانيا حتى الآن بلغ 400 ألف قتيل بالإضافة إلى مئات الآلاف من الجرحى.

وقال السفير خلال تصريحاته فى مؤتمر صحفى عقده بمقر السفارة الأوكرانية، وذلك بمناسبة مرور عامين على الاعتداءات الروسية: لا أعتقد أن روسيا سوف تتوقف عن هذه الحرب، مشيرًا، إلى أن عدد الجنود الروس المشاركين فى الحرب يبلغ 500 ألف مقاتل.

وتابع السفير: روسيا تصنع الصواريخ والقذائف المستخدمة فى هذه الحرب، مضيفًا، بعض هذه الصواريخ تم تسليمها من أوكرانيا ضمن إحدى الاتفاقيات.

وأوضح أن الحرب مع موسكو بدأت منذ عشر سنوات بعد الاعتداء الروسى على الأراضى الأوكرانية، وأن أوكرانيا تعانى من جراء هذه الحرب وتتعرض لمأساة اقتصادية وديموغرافية وخسائر كبيرة لا يمكن إحصائها.

وقال السفير: إن هذه الخسائر أيضًا هى خسائر لدول العالم كله اقتصاديا وفى الأمن الغذائى وفى الطاقة وعلى المستوى الإنسانى أيضًا، مؤكدا أن الحرب أثرت على الوضع الاقتصادى العالمى وعلى أسواق الغذاء فى إفريقيا بعد أن خرقت روسيا جميع الاتفاقيات.

وأعلن أن روسيا تستهدف احتلال كامل الأراضى الأوكرانية، فيما تستهدف أوكرانيا تحرير الأرض، مشيرًا، إلى أن روسيا تحاول تجنيد مرتزقة من دول عربية.

وفيما يتعلق بالعلاقات بين مصر وأوكرانيا، أوضح السفير أن بلاده كانت تصدر لمصر القمح والحديد لكن الأراضى الزراعية تقلصت بعد الحرب، وكانت مصر منذ عامين مقصد مهم للسياحة الأوكرانية، وبلغ التبادل التجارى بين البلدين مليار دولار.

وأضاف، كما زادت الصادرات المصرية إلى أوكرانيا العام الماضى حيث بلغت 300 مليون دولار، وسوف يستمر التعاون الاقتصادى والتجارى.

وعن التقارب المصرى - الروسى مؤخرًا، قال السفير: مصر لديها مصالح استراتيجية مع روسيا، ونحن نحترم هذه المصالح، ومصر أيضًا تحترم المصالح الأوكرانية.

وأشار إلى خروج روسيا من مبادرة "البحر الأسود لنقل الحبوب" واستمرار أوكرانيا فى تصدير الحبوب للخارج وتساعد الدول المحتاجة دون مقابل.

وأعلن السفير، حاجة أوكرانيا إلى منظومة دفاع جوى ومقابلات إف 16، وذلك من أجل الاستمرار فى الدفاع عن نفسها.