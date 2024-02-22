العالم اليوم - ميسي يقود انتر ميلامي لبداية قوية في الدوري الإميركي

انتم الان تتابعون خبر ميسي يقود انتر ميلامي لبداية قوية في الدوري الإميركي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 فبراير 2024 10:25 صباحاً - قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسّي فريقه انتر ميامي لتحقيق بداية قوية في الدوري الاميركي لكرة القدم، بعدما أسهم في صناعة هدفي الفوز على حساب ريال سالت لايك 2-0 الأربعاء.

وسجّل هدفي الفوز الفنلندي روبرت تايلور (39) والباراغوياني دييغو غوميس (83).

وشارك الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات طوال المباراة، ليبدد الشكوك حول جهوزيته البدنية.

وقال مدربه ومواطنه خيراردو "تاتا" مارتينو عن النجم المخضرم الذي غاب عن الفترة الأخيرة من الموسم الماضي بداعي الإصابة وشارك بشكل متقطع في الفترة التحضيرية للموسم "بدا مرناً، رائعاً وأظهر سرعة كبيرة".

كذلك، شارك أعضاء "الرباعي الكبير" في التشكيلة الأساسية، وهم زملاء ميسي السابقون في برشلونة، الأوروغوياني لويس سواريس المنضم حديثاً والاسبانيان سيرجيو بوسكيتس وجوردي البا.

وكاد ميسي (36 عاماً) يفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة 18 من ركلة حرّة مقوّسة، لكنها أبعدت من على خط المرمى من قبل المدافع جاستن غلاد.

واشتعلت المدرجات عندما مرّر بوسكيتس كرة لميسي قبل أن يحولها الأخير بذكاء لتايلور الذي سددها منخفضة في مرمى الحارس زاك ماكماث (39).

وضغط ريال سالت لايك بحثا عن هدف التعادل وشكّل خطورة ملحوظة على مرمى إنتر، لكنّ ميسي أبى الخروج خاسرا فأمسك بزمام الأمور في الوسط، وفي الدقيقة 83 انطلق من منتصف الملعب بسرعته المعهودة قبل أن يمرر لسواريس الذي غمزها بلمسة واحدة الى لوبيس الذي اودعها المرمى.

وقال مارتينو "هذا ما يجب أن يحدث مع الفريق. عادةً ما يكون لويس وليو هما الأكثر أرجحية للتسجيل، لكن حقيقة أن روبرت ودييغو قاما بالتسجيل وعمل (ميسي وسواريس) كمساعدين هو أمر إيجابي دائمًا".

ويخوض ميسي ورفاقه مباراتهم الثانية الاحد بمواجهة لوس انجليس غالاكسي.