العالم اليوم - الصين: من حق الفلسطينيين "اللجوء إلى الكفاح المسلح"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 فبراير 2024 01:21 مساءً - اعتبرت الصين أن من حق الفلسطينيين "اللجوء إلى الكفاح المسلح في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي"، وذلك في جلسة أمام محكمة العدل الدولية.

وجاءت تعليقات المستشار القانوني لوزارة الخارجية الصينية ما شينمين، الخميس، في اليوم الرابع من جلسات الاستماع أمام المحكمة، بشأن طلب إصدار رأي استشاري غير ملزم يخص سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة.

وقال المسؤول الصيني: "في السعي لتحقيق حق تقرير المصير، يحق للشعب الفلسطيني استخدام القوة لمقاومة القمع الأجنبي واستكمال إقامة دولة فلسطينية".

واستشهد ما بأمثلة لـ"أشخاص مختلفين حرروا أنفسهم من الحكم الاستعماري من خلال المقاومة المسلحة"، وأوضح وجهة نظره بأن "أعمال العنف ضد الإسرائيليين من قبل الفلسطينيين ليست إرهابا بل هي بالأحرى كفاح مسلح مشروع".

وتابع أمام محكمة العدل الدولية: "تعترف العديد من القرارات الأخرى بشرعية النضال بجميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح من قبل الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية أو الاحتلال الأجنبي لتحقيق حق تقرير المصير".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت في عام 2022 من المحكمة، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي غير ملزم يتعلق بالعواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ولم يطلب من المحكمة إصدار رأي حول انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة، لكن العديد من الدول المشاركة في جلسات الاستماع طالبت إسرائيل بسحب القوات.

وفي تعليقات مكتوبة، قالت إسرائيل التي لم تشارك في جلسات الاستماع، إن تدخل المحكمة قد يضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.

وستدلي أكثر من 50 دولة بمرافعاتها حتى الإثنين.