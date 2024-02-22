العالم اليوم - هل تسعى إسرائيل لجر إيران إلى حرب بالمنطقة؟ وكيف سترد طهران؟

انتم الان تتابعون خبر هل تسعى إسرائيل لجر إيران إلى حرب بالمنطقة؟ وكيف سترد طهران؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 فبراير 2024 02:18 مساءً - عادت إسرائيل إلى سماء العاصمة السورية بضربات صاروخية نفذتها طائرات من منطقة الجولان على عدة أهداف في محيط دمشق، حسبما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية.

المرصد السوري قال إن الهجوم الإسرائيلي استهدف مواقعَ لميليشيات إيرانية جنوب غربي دمشق، فيما قالت مصادر إيرانية إن قصفا استهدف منطقة الديماس شمال غربي دمشق, بينما استهدف آخر شقة سكنية قرب المدرسة الإيرانية، وأوقع ثلاثة قتلى.

يأتي هذا في الوقت الذي حملت فيه طهران إسرائيل مسؤولية الهجوم الذي استهدف شبكة خطوط أنابيب الغاز الرئيسية في إيران قبل أسبوع. فهل تسعى إسرائيل لجر إيران إلى حرب في المنطقة؟ وكيف سترد طهران؟

ويشير الديبلوماسي الإيراني السابق، محمد شريعة لـ"دوت الخليج" إلى أن الحملات التي قام بها الكيان الإسرائيلي في دمشق لم تكن ذات أهمية.

وقال محمد شريعة:

لا وجود لميليشيات إيرانية في دمشق وإنما هي قوات عسكرية نظامية ورسمية.

حرص الكيان الإسرائيلي الذي خسر المعركة أمام فصيل من فصائل المقاومة في "طوفان الأقصى" أن يبذل جهدا لتحقيق بعض الانتصارات هنا وهناك..

الصراع الأمني بين إيران وإسرائيل ليس جديدا فقد وقعت العديد من الحوادث العدائية المماثلة، ومع ذلك، تظل هذه الهجمات إرهابية لأنها تستهدف المواقع المدنية.

تغطي إيران حاجيات العالم من الغاز بنسبة 100 %.

لم تحدث الهجمات على مستوى أنابيب الغاز الطبيعي الإيراني أي تعطيل في إيصال الغاز الى المنتفعين به.

تخلي الفصائل المقاومة عن الحاجة إلى السلاح الإيراني، حيث بدأت بصناعة السلاح محلياً.

من ناحيته، يقول الدبلوماسي الأميركي السابق لينكولن بلومفيلد إن العملية في دمشق لم يتم تبنيها من قبل الجهات الإسرائيلية وأنها لا تزال غير معروفة المصدر.

ويضيف قائلا: