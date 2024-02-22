العالم اليوم - النفط يصعد بدعم من ضعف الدولار وهجوم على سفينة قبالة اليمن

انتم الان تتابعون خبر النفط يصعد بدعم من ضعف الدولار وهجوم على سفينة قبالة اليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 فبراير 2024 02:18 مساءً - ارتفعت أسعار النفط قليلا، الخميس، وأبقت على المكاسب التي سجلتها في الجلسة السابقة والتي جاءت في ظل تراجع الدولار وهجوم على سفينة قبالة اليمن.

وبحلول الساعة 1036 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 83.38 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 78.28 دولار للبرميل.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري للأمن البحري، الخميس، إن سفينة تعرضت لهجوم بصاروخين إلى الجنوب الشرقي من مدينة عدن اليمنية، الخميس، وهو ما تسبب في اندلاع حريق على سطحها.

لكن ارتفاع مخزونات الخام الأميركية حد من تحقيق المزيد من المكاسب في الأسعار.

وقالت مصادر بالسوق لوكالة رويترز نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأميركية زادت 7.17 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 فبراير. كما ارتفعت مخزونات البنزين بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير.

ويدعم إعادة تشغيل مصافٍ في الولايات المتحدة الطلب، بعد أن أدت سلسلة من التوقفات في وقت سابق إلى خفض معدلات تشغيل المصافي الأميركية إلى أدنى مستوى في عامين.

ومن المقرر أن تصدر بيانات رسمية من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 1600 بتوقيت غرينتش، الخميس، متأخرة بيوم بسبب عطلة في الولايات المتحدة.