العالم اليوم - الصفدي للعدل الدولية: نصف مليون فلسطيني بغزة يموتون جوعا

انتم الان تتابعون خبر الصفدي للعدل الدولية: نصف مليون فلسطيني بغزة يموتون جوعا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 فبراير 2024 03:24 مساءً - قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، إن العدوان الإسرائيلي على غزة يجب أن ينتهي فورا، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يموتون في غزة قتلا من العدوان الإسرائيلي وجوعا لفقدان الغذاء والدواء.

وأضاف أنه "لا يجوز أن تكون أي دولة فوق القانون. لكن إسرائيل لا تكترث، وسمح لها أن لا تكترث بالقانون الدولي. هذه حال لا يمكن أن تستمر".

وأشار إلى أن عدد المستوطنين ارتفع من 280 ألف في العام 1993، حين وقعت اتفاقيات أوسلو، إلى 700 ألف اليوم، أي زاد بنسبة أكثر من 150%، وأوضح أن إسرائيل تفرض التغيير الديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ وأنها تدمر الإرث التاريخي والحضاري؛ وتصادر الأرض الفلسطينية؛ وتطرد الفلسطينيين من بيوتهم وحقولهم وقراهم ومدنهم.

وقال إنه "من أجل السلام ومن أجل العدالة لن يتزحزح الأردن في جهوده لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، والحفاظ على هويتها. تلك هي مسؤولياتنا إزاء المقدسات في ظل الوصاية الهاشمية التاريخية عليها، ودورنا الخاص نحوها".

وأضاف الصفدي، أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل تخرق حق المسلمين والمسيحيين في العبادة.

وقال "الاحتلال غير شرعي.. الاحتلال لاإنساني.. الاحتلال يجب أن ينتهي".

وقال الوزير الأردني إن نصف مليون فلسطيني في غزة يموتون جوعا.

وأوضح أن "الفلسطينيين في غزة يموتون قتلا من العدوان الإسرائيلي، ويموتون جوعا لفقدان الغذاء والدواء، اللذين تستمر إسرائيل في منعهم عن غزة، في خرق للقانون الدولي الإنساني، وفي تحد للإجراءات التدبيرية التي أمرت بها محكمتكم".

وتطرق أيمن الصفدي إلى حادثة مقتل الطفلة هند، وقال "الوحشية التي عذبت هند وقتلتها واقع دائم تحت الاحتلال. لا بد لهذه الوحشية أن تنتهي".

ودعا وزير الخارجية الأردني محكمة العدل الدولية إلى ضرورة إنها الاحتلال وقال: "احكموا أن هذه الوحشية يجب أن تنتهي.. احكموا أن الاحتلال مصدر الشر كله ويجب أن يزول".