نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - أخبار فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم بيت لحم واندلاع مواجهات في بلدة الدوحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أخبار فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم بيت لحم واندلاع مواجهات في بلدة الدوحة

أخبار فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم بيت لحم واندلاع مواجهات في بلدة الدوحة.. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، مساء الخميس، بيت لحم واندلاع مواجهات في بلدة الدوحة، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

أخبار فلسطين.. غارة صهيونية جديدة وسقوط جرحى بالجملة في دير البلح

ووصل عدد كبير من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح جراء غارات الاحتلال على مخيم النصيرات، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

الحوثي يحظر مرور سفن في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب

وأفادت وسائل إعلامية، الخميس، بأن ميليشيات الحوثي حذرت السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية من الإبحار في مياه البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.

قالت رويترز، نقلا عن بيانات صادرة عن وكالة تسيطر عليها جماعة الحوثي اليمنية جاء فيها: "إن السفن المملوكة كليا أو جزئيا لأفراد أو كيانات إسرائيلية والسفن التي ترفع علم إسرائيل يحظر مرورها في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.

وذكرت البيانات، التي أُرسلت إلى شركات تأمين الشحن من مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين، أن السفن المملوكة لأفراد أو كيانات أمريكية أو بريطانية، أو التي تبحر رافعة علمي الولايات المتحدة أو بريطانيا، يطبق عليها الحظر أيضا.

وقال زعيم الحوثيين، في كلمة له اليوم الخميس، إن الهجمات في البحر الأحمر "مستمرة ونسعى لتصعيدها"، وأضاف:

أدخلنا سلاح الغواصات في عملياتنا بالبحرين الأحمر والعربي.

الأمريكيون يستخدمون الفيتو في أي قرار يصب بمصلحة الفلسطينيين.

الأمريكيون يستخدمون الفيتو فقط لخدمة إسرائيل.

الولايات المتحدة شريكة في العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.