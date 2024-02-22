العالم اليوم - الاتحاد الأوروبي: مهمتنا بالبحر الأحمر دفاعية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 فبراير 2024 05:22 مساءً - قال المتحدثُ باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميغل بوينو إن العملية الأوروبية في البحر الأحمر دفاعية ولتأمين الملاحة في المنطقة.

وأكد بوينو خلال لقاء مع دوت الخليج أن العملية التي تشكلت نتيجة جهود أربع دول أوروبية تمت بطلبات من شركات الملاحة العالمية.

وفي رده على سؤال حول تنسيقات بين الاتحاد الأوروبي وميليشيات الحوثي حيال تأمين السفن الأوروبية في البحر الأحمر، نفي المسؤول الأوروبي وجود أي تنسيق بين الاتحاد الأوروبي وجماعة الحوثي في اليمن.

وشدد على أن التنسيق يتم عبر القنوات الرسمية ومن خلال الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا.