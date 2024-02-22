العالم اليوم - انخفاض غير متوقع لعدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 فبراير 2024 05:22 مساءً - تراجع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي بشكل غير متوقع، مما يشير إلى أن نمو التوظيف ظل قويا على الأرجح في فبراير.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة انخفضت 12 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 201 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 17 فبراير.

وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا في استطلاع لوكالة رويترز أن يصل عدد الطلبات إلى 218 ألفا في الأسبوع الماضي.