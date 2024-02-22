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أحمد جودة - القاهرة - عاجل| جماعة الحوثي تمنع حركة المرور للسفن في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب، وفقًا لتقارير إعلامية اليوم الخميس، أطلقت ميليشيات الحوثي تحذيرًا للسفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية، نصحتها بعدم الملاحة في الممرات البحرية المهمة مثل البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.

حسب بيانات نشرتها وكالة تابعة لجماعة الحوثي في اليمن، أفادت وكالة رويترز بأن السفن التي تعود ملكيتها جزئيًا أو كليًا لأفراد أو كيانات إسرائيلية، بالإضافة إلى السفن التي تحمل علم إسرائيل، تمنع من المرور في الممرات البحرية المهمة مثل البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.

وفقًا للبيانات التي تم إرسالها إلى شركات تأمين الشحن من مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين، يُفرض حظر على السفن التي تعود ملكيتها لأفراد أو كيانات أميركية أو بريطانية، وكذلك على السفن التي تحمل علم الولايات المتحدة أو بريطانيا.

وفي كلمة أدلى بها زعيم الحوثيين يوم الخميس، أكد استمراريتهم في الهجمات في البحر الأحمر، مع التطلع لتصعيدها.

كلمة زعيم الحوثيين.. إن الهجمات في البحر الأحمر "مستمرة ونسعى لتصعيدها"

تمت إدراج الغواصات في عملياتنا في البحر الأحمر والبحر العرب.

يتهم الزعيم الحوثي الأميركيين باستخدام الفيتو بشكل غير عادل لصالح إسرائيل وضد مصلحة الفلسطينيين.

يرى القادة الحوثيين الولايات المتحدة كشريك في العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

تقوم الحوثيون باتهام برنامج الغذاء العالمي بتعليق توزيع الطعام في غزة رغم الحاجة الملحة والمعاناة هناك.

يشير زعماء الحوثيين إلى دور أميركي في التلاعب على مستوى المنظمات الدولية.

تم تطوير الصواريخ بحيث لا يمكن اعتراضها أو تدميرها.

تستهدف العمليات البحرية جميع السفن وفقًا للتصنيف المعلن، سواء كانت أميركية أو بريطانية أو إسرائيلية.

وصل إجمالي السفن المستهدفة في المياه البحرية إلى 48 سفينة.

تم توجيه 183 صاروخًا وطائرة مسيرة نحو أهداف إسرائيلية في الأراضي المحتلة.

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