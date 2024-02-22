العالم اليوم - زيادة المخزونات الأميركية توقف ارتفاع أسعار النفط

انتم الان تتابعون خبر زيادة المخزونات الأميركية توقف ارتفاع أسعار النفط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 فبراير 2024 06:24 مساءً - توقفت أسعار النفط، الخميس، عن مواصلة الصعود بعد أن أبطلت زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأميركي تأثير هجوم آخر على سفن الشحن قبالة اليمن.

وبحلول الساعة 1447 بتوقيت غرينتش،ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات، بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 83.10 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا، أي 0.2 بالمئة، إلى 78.04 دولار للبرميل.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري للأمن البحري، الخميس، إن سفينة تعرضت لهجوم بصاروخين إلى الجنوب الشرقي من مدينة عدن اليمنية اليوم الخميس وهو ما تسبب في اندلاع حريق على سطحها.

وقال تاماس فارجا من بي.في.إم أويل "ما يقوم به الحوثيون المدعومون من إيران في البحر الأحمر وما حوله تجاه السفن التجارية من شأنها استمرار ارتفاع العلاوة الخاصة بالمخاطر الجيوسياسية".

لكن ارتفاع مخزونات الخام الأميركية حد من تحقيق مزيد من المكاسب في الأسعار.

وقالت مصادر بالسوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي، الأربعاء، إن مخزونات الخام الأميركية زادت 7.17 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 فبراير. كما ارتفعت مخزونات البنزين بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير.

ويدعم إعادة تشغيل مصافٍ في الولايات المتحدة الطلب، بعد أن أدت سلسلة من التوقفات في وقت سابق إلى خفض معدلات تشغيل المصافي الأميركية إلى أدنى مستوى في عامين.

ومن المقرر أن تصدر بيانات رسمية من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 1600 بتوقيت غرينتش، الخميس، متأخرة بيوم بسبب عطلة في الولايات المتحدة.