نتنياهو: على حزب الله أن يدرك بأننا سنعيد الأمن إلى الشمال بكل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 فبراير 2024 06:31 مساءً - قام رئيس الوزراء بنيامين نتن ياهو، اليوم الخميس، بزيارة إلى مقر قيادة وحدة جبال الألب واللواء 188 التابعين للجيش الإسرائيلي، والذين يتمركزون في جبل حيرمون.

وحسب سبوتنيك، ذكر مكتب نتنياهو في بيان، وخلال الزيارة، تلقى نتنياهو لمحة عامة عن الأنشطة العملياتية التي تم تنفيذها على الحدود الشمالية لإسرائيل منذ بدء الحرب في غزة.

وتحدث نتنياهو إلى جنود وقادة الوحدات حول عملهم وأهمية إزالة التهديد الذي تشكله أنشطة "حزب الله"، ما أدى لنزوح عشرات الآلاف من السكان الإسرائيليين عن منازلهم.