العالم اليوم - بوتين يرد على سب بايدن له.. ماذا قال؟

انتم الان تتابعون خبر بوتين يرد على سب بايدن له.. ماذا قال؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 فبراير 2024 08:18 مساءً - عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، عن اعتقاده أن الرئيس الأميركي جو بايدن وصفه "بالمجنون" بسبب تصريحاته الأسبوع الماضي، التي قال فيها إنه يفضل بايدن رئيسا للولايات المتحدة مقارنة بدونالد ترامب.

وأضاف بوتين أن تصريح بايدن "يفسر سبب تفضيل الكرملين له رئيسا للولايات المتحدة في المستقبل".

وقال بوتين للتلفزيون الرسمي: "إننا مستعدون للعمل مع أي رئيس. لكنني أعتقد أن بايدن هو الرئيس المفضل أكثر بالنسبة لروسيا، واستنادا إلى ما قاله للتو فأنا على حق تماما".

وردا على سؤال من أحد المراسلين عما إذا كانت تصريحات بايدن"وقحة"، أجاب بوتين: "نعم".

وأضاف الرئيس الروسي: "سألتموني أيهما الأفضل بالنسبة لنا. قلتها حينها وما زلت أعتقد أن بوسعي تكرارها: إنه بايدن".

واعتبر الكرملين في وقت سابق من الخميس أن التصريح الذي أدلى به بايدن خلال حفل لجمع التبرعات في سان فرانسيسكو، الأربعاء، يحط من قدر الولايات المتحدة.

وألقى بايدن كلمة مقتضبة خلال المناسبة وحضرها مجموعة صغيرة من الإعلاميين، قال خلالها: "لدينا مجنون مثل هذا الرجل بوتين، وآخرين غيره، حيث علينا دائما أن نخشى من اندلاع نزاع نووي، لكن التهديد الوجودي للبشرية هو المناخ"، وفقا لـ"فرانس برس".

كما استخدم بايدن لفظا بذيئا لوصف بوتين.

ويأتي استخدام بايدن هذه النعوت القوية بحق بوتين في أعقاب مناسبات أخرى وصفه فيها بأنه "سفاح" و"مجرم حرب"، خاصة بعد بدء روسيا هجومها العسكري على أوكرانيا.

وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة ستعلن الجمعة عن حزمة عقوبات صارمة جديدة ضد روسيا بسبب وفاة زعيم المعارضة أليكسي نافالني في السجن.

وقال بوتين في وقت سابق من شهر فبراير الجاري، إنه يفضل بايدن على ترامب كرئيس للولايات المتحدة لأن بايدن "أكثر خبرة ويمكن التنبؤ بأفعاله".