نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الأوكرانية تتسلم عشرات من ناقلات الجند المدرعة الإسبانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الدفاع الأوكراني، رستم عميروف، اليوم الخميس، استلام كييف للعشرات من ناقلات الجند المدرعة من طراز M113، ومن المتوقع وصول مئات أخرى في المستقبل القريب.

وأعلنت الحكومة الإسبانية، في 14 فبراير، على لسان وزيرة الدفاع مارغريتا روبلز، عن توريد ناقلات جند مدرعة من طراز M113 ومجموعة جديدة من الذخيرة إلى أوكرانيا.

وكتب عميروف على مواقع التواصل: "تلقينا ناقلات جند مدرعة جديدة من طراز M113 مجهزة لنقل الجرحى. ومن المتوقع وصول عدة مئات أخرى في المستقبل القريب. ولم يكشف الوزير الأوكراني اسم الدولة التي أرسلت ناقلات الجند.

وتعتقد روسيا أن إمدادات أوكرانيا بالأسلحة يقلل من فرص التسوية، ويورط دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.

وقد حذرت روسيا من أن شحنات الأسلحة المنقولة إلى أوكرانيا هي أهداف مشروعة للضربات الروسية، في حين أنها لن تغير موازين القوى على الأرض ولن تؤثر على مسار المعارك، لكنها فقط سوف تطيل أمد المعركة ومعاناة الشعب الأوكراني.