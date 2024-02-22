تواصل أزمة المزارعين في عدة دول أوروبية

تواصل أزمة المزارعين في عدة دول أوروبيةيواصل المزارعون احتجاجاتهم في عدة دول أوروبية، اليوم الخميس، وعلى رأسها إسبانيا وفرنسا، للمطالبة بخفض أسعار المنتجات حتى تمكنهم من تغطية تكاليف إنتاجهم، وبفرض القوانين نفسها المفروضة عليهم على الدول الموردة من خارج الاتحاد الأوروبي.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، ففي فرنسا دعت النقاباتان الرئيسيتان للمزارعين في البلاد "FNSEA" و"JA"، للتظاهر بجراراتهم عشية انطلاق النسخة 60 من صالون الزراعة بباريس.

وبعد نحو ستة أسابيع من اشتعال فتيل احتجاجات المزارعين في أوروبا، لا يزال التظاهر والغضب من السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة سيدا الموقف رغم "التنازلات" التي قدمتها بروكسل لحد الآن في هذا الملف.

من جهتها، قدّمت المفوضية الأوروبية تنازلات عدة في الأسابيع الأخيرة بعدما ألقى المزارعون في كل أنحاء أوروبا باللوم على السياسة الزراعية المشتركة و"الصفقة الأوروبية الخضراء" في المشكلات التي يواجهونها.

وجددت دول الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء الإعفاءات على الواردات من أوكرانيا، وذلك وسط عدة مظاهرات للمزارعين في الأيام الأخيرة.