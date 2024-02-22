نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين في استهداف الجيش الإسرائيلي لمركبة في مخيم جنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وكالة "وفا" الفلسطينية إن فلسطينيا استشهد وأصيب أربعة آخرون، مساء الخميس، جراء استهداف القوات الإسرائيلية لمركبة في مخيم جنين في الضفة الغربية.

وأفاد مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام بكر في تصريح للوكالة الرسمية، بوصول قتيل وأربع إصابات إلى المستشفى بينها إصابة حرجة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين ومخيمها مرارا خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة.