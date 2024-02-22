أخبار عالمية

العالم اليوم - مقتل فلسطيني وإصابة 4 في استهداف مركبة في جنين

0 نشر
0 تبليغ

انتم الان تتابعون خبر مقتل فلسطيني وإصابة 4 في استهداف مركبة في جنين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 فبراير 2024 11:26 مساءً - قتل فلسطيني وأصيب أربعة آخرون، مساء الخميس، جراء استهداف القوات الإسرائيلية مركبة في مخيم جنين.

وأفاد مدير مستشفى جنين الحكومي لوكالة الأنباء الفلطسينية "وفا"، بوصول قتيل وأربع إصابات إلى المستشفى، بينها إصابة حرجة، جراء استهداف المركبة.

 

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر مقتل فلسطيني وإصابة 4 في استهداف مركبة في جنين .. في رعاية الله وحفظة

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا