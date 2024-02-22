العالم اليوم - مقتل فلسطيني وإصابة 4 في استهداف مركبة في جنين

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 فبراير 2024 11:26 مساءً - قتل فلسطيني وأصيب أربعة آخرون، مساء الخميس، جراء استهداف القوات الإسرائيلية مركبة في مخيم جنين.

وأفاد مدير مستشفى جنين الحكومي لوكالة الأنباء الفلطسينية "وفا"، بوصول قتيل وأربع إصابات إلى المستشفى، بينها إصابة حرجة، جراء استهداف المركبة.

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