حادث سير لموكب الرئيس الموريتاني ومقتل أحد حراسه وإصابة آخر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 فبراير 2024 11:33 مساءً - تعرض موكب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مساء اليوم الخميس لحادث سير لدى عودته من المعبر الحدودي المؤدي إلى مدينة تندوف الجزائرية ما أدى إلى وفاة أحد حراس الرئيس.

ونقلت العربية عن مصدر مطلع أن حارسا شخصيا آخر للرئيس أصيب بجراح، مؤكدا أنه تم نقلهم إلى المستشفى في مدينة تندوف.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، قام مع نظيره الموريتاني الغزواني، في تندوف بتدشين عدد من المشاريع المشتركة بين الجزائر وموريتانيا، أبرزها افتتاح معبر حدودي بين البلدين وإطلاق أشغال طريق تندوف - الزويرات.

كما وضع الرئيسان حجر الأساس لمشروع إنجاز المنطقة الحرة بتندوف