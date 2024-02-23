نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس المجلس الوطني الاتحادي يشيد بجهود مصر لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات صقر غباش جلسة مباحثات مع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وذلك بمقر المجلس خلال زيارته الرسمية على رأس وفد للقاهرة.

وبحث الجانبان خلال الجلسة تعزيز أوجه التعاون والتنسيق البرلماني بين المجلسين الشقيقين، وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية إلى جانب تبادل الزيارات والفعاليات البرلمانية ودعم توجهات حكومتي البلدين وحرصهما على تفعيل التعاون في المجالات كافة والاستفادة مما يحظى به البلدان من علاقات متميزة مع مختلف دول العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية في العمل على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في العالم.

وأكد الجانبان أن علاقات البلدين الشقيقين تسير وفق أعلى مستويات التنسيق وهي قائمة على الاحترام المتبادل والسعي نحو تحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين وشددا على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين وتنسيق المواقف بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأمن القومي العربي والتضامن العربي.

حضر اللقاء كل من سلطان سالــم الزعابي رئيس لجنة الصداقة مع مجلس النواب المصري وحشيمة ياسر العفاري نائب رئيس اللجنة وسالم راشـد المفتول وناعمة عبد الله الشرهان أعضاء اللجنة والدكتور أحمد عيـد المنصوري ومحمد أحمد اليمـاحي ونجلاء على الشامسي أعضاء المجلس وسعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي أمين عام المجلس وطارق أحمد المـرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس إلى جانب مريم خليفة الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية.

وفي بداية اللقاء تقدم صقر غباش بالشكر لرئيس مجلس النواب المصري على دعوته لزيارة جمهورية مصر العربية، والتي تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتمتد لأكثر من 50 عامًا، تلك العلاقات المتينة التي أرسى دعائمها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إيمانًا منه بمكانة مصر ودورها المحوري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أهمية تفعيل جهود جمعية الصداقة بين المجلسين الشقيقين، والارتقاء بالعمل البرلماني المشترك، بما يخدم آمال وتطلعات ومصالح البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، وبحث سبل تعزيزها والارتقاء بها لآفاق أوسع.

وأكد حرص المجلس الوطني الاتحادي على مواكبة توجهات الدولة ورؤيتها حيال مختلف القضايا وفي مقدمتها تعزيز السلام والأمن والاستقرار حول العالم، فضلا عن تفعيل التواصل والتعاون مع مختلف البرلمانات والاتحادات والمنظمات البرلمانية العالمية نظرا لأهمية دور البرلمانات في تمثيل شعوبها في ظل ما يشهده العام من تطور على مختلف الصعد.

وشدد على أهمية دفع التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب المصري بما ينعكس على أوجه التعاون في المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة، وأشاد بجهود مصر لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني عامة وقطاع غزة خاصة وتواصلها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية في محاولة لخفض التصعيد وتهدئة الأوضاع في غزة.

وتقدم صقر غباش بالشكر لرئيس مجلس النواب المصري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصوله والوفد المرافق له إلى القاهرة، متمنيا لجمهورية مصر العربية مزيدا من التقدم والازدهار، والرخاء، والأمن، والاستقرار.

من جانبه، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري بزيارة صقر غباش وأعضاء الوفد لجمهورية مصر العربية مؤكدا عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين وعبر عن تقديره لوقوف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب مصر في إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين على الأصعدة كافة.

واستعرض جبالي خلال اللقاء الطفرة النوعية التي تشهدها مصر في مجال البنية التحتية خاصة في مجال الطُرق وهو ما يجعلها بيئة واعدة للاستثمار، وأكد تطابق وجهات النظر المصرية – الإماراتية إزاء القضايا الإقليمية وفي مُقدمتها القضية الفلسطينية، خاصة ما يتعلق برفض تهجير الفلسطينيين.

وعلى الصعيد البرلماني، أشاد بمستوى التنسيق والتعاون البرلماني المصري – الإماراتي في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية إزاء القضايا محل الاهتمام المُشترك.