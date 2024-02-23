نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات: آن لحرب غزة أن تنتهي بعد أربعة أشهر من القتل والتشريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن خيبة أمل كبيرة إزاء نتائج تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، والذي حظي بتأييد 13 من أصل 15 عضوًا، وبعد أكثر من أربعة أشهر من القتل والتشريد، دون وجود نهاية في الأفق، متابعة: آن لهذه الحرب أن تنتهي.

وفي سياق آخر، عقد رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات صقر غباش جلسة مباحثات مع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وذلك بمقر المجلس خلال زيارته الرسمية على رأس وفد للقاهرة.

وبحث الجانبان خلال الجلسة تعزيز أوجه التعاون والتنسيق البرلماني بين المجلسين الشقيقين، وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية إلى جانب تبادل الزيارات والفعاليات البرلمانية ودعم توجهات حكومتي البلدين وحرصهما على تفعيل التعاون في المجالات كافة والاستفادة مما يحظى به البلدان من علاقات متميزة مع مختلف دول العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية في العمل على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في العالم.

وأكد الجانبان أن علاقات البلدين الشقيقين تسير وفق أعلى مستويات التنسيق وهي قائمة على الاحترام المتبادل والسعي نحو تحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين وشددا على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين وتنسيق المواقف بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأمن القومي العربي والتضامن العربي.

حضر اللقاء كل من سلطان سالــم الزعابي رئيس لجنة الصداقة مع مجلس النواب المصري وحشيمة ياسر العفاري نائب رئيس اللجنة وسالم راشـد المفتول وناعمة عبد الله الشرهان أعضاء اللجنة والدكتور أحمد عيـد المنصوري ومحمد أحمد اليمـاحي ونجلاء على الشامسي أعضاء المجلس وسعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي أمين عام المجلس وطارق أحمد المـرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس إلى جانب مريم خليفة الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية.