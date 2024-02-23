نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب "العربي للدراسات": مرافعة مصر أمام العدل الدولية فضحت جرائم الاحتلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، بموقف العديد من الدول وعلى رأسها مصر في فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، سواء بضم الأراضي الفلسطينية وعد شرعيته وجرائم الإبادة الجماعية.

وقال الدكتور مختار غباشي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مرافعة مصر أمام العدل الدولية فضحت جرائم الاحتلال أمام العالم، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يلقى دعما كبيرا من الولايات المتحدة الأمريكية ويشكل هذا الأمر علامة استفهام بشأن علاقة أمريكا بالعالم العربي والإسلامي تحديدا.

تابع نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، قرار محكمة العدل الدولية استشاري وغير ملزم، والإشكالية أن تحاكم دولة فوق الشرعية وفوق قواعد القانون الدولي وتلقى دعما بلا حدود، في ظل بحث الطرف الآخر عن الحل الدبلوماسي الذي لن يجدي حتى الآن.