رئيس طاجيكستان: البشرية دخلت مرحلة خطيرة لم يشهدها التاريخ سابقا

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أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون، إن البشرية دخلت الآن في مرحلة خطيرة من تطورها، لم يشهدها التاريخ سابقا، وهي تشهد تعاظم عمليات إعادة تقسيم العالم.

وشدد رحمون، في رسالة تهنئة بمناسبة يوم القوات المسلحة الطاجيكية الذي يحتفل به في 23 فبراير، على أن الوضع في العالم بات معقدا ومتفجرا.

وأضاف: "في الآونة الأخيرة، أصبح الوضع في العالم معقدا ومتفجرا بشكل متزايد، وتتكثف عملية إعادة تقسيم العالم، والتسلح السريع، والمرحلة الجديدة من الحرب الباردة، وتتزايد التهديدات والمخاطر الحديثة - الإرهاب والتطرف، والاتجار غير المشروع بالأسلحة وكذلك الجرائم الإلكترونية وغيرها من أنواع الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. وبعبارة أخرى، دخلت الإنسانية مؤخرا مرحلة حساسة وخطيرة للغاية، لم يشهدها التاريخ سابقا".

وأكد الرئيس الطاجيكي على "ضرورة التحلي باليقظة السياسية، خلال هذه الظروف، وخاصة من جانب العسكريين، من أجل حماية القيمة العظيمة في حياة شعبنا - الاستقلال والحرية، وأمن المجتمع والدولة والسلام السياسي والاستقرار والوحدة الوطنية".

وأكد رحمون أن الدولة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة، لتعزيز القدرة الدفاعية للبلاد.

وتحتفل طاجيكستان هذا العام بالذكرى الـ31 لتشكيل القوات المسلحة في 23 فبراير.