نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على مركز صحي في جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قتل أربعة عناصر من الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة بليدا جنوب لبنان، جراء غارة شنها الطيران الإسرائيلي على مركز الدفاع المدني للهيئة في البلدة.

وأدت الغارة إلى تدمير المبنى حيث استمرت أعمال رفع الأنقاض طوال ساعات الليل.



وقال "حزب الله" في بيان إنه ردا على الغارة واستهداف المدنيين وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني في ‏بليدا "قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:30) من ليل يوم الخميس ثكنة معاليه غولان بصلية صاروخية".

ويوم أمس الخميس شن الطيران الإسرائيلي منذ الصباح وحتى الساعة 9.00 مساء 5 غارات جوية استهدفت بلدات مارون الرأس، بليدا، كفركلا، الخيام، وكفرمان.

كما استهدف القصف المدفعي والفوسفوري بلدات كفرشوبا، راشيا الفخار، الوزاني، الحمامص، حولا، ميس الجبل، بليدا، عيتا الشعب، طير حرفا، الضهيرة، علما الشعب، الناقورة.

وردا على ذلك أعلن "حزب الله" تنفيذ 12 عملية استهدفت مراكز تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي ومستوطنات، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها