نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرازيل.. مصرع 8 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت السلطات البرازيلية أن 8 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في ولاية ريو دي جانيرو بسبب انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة أمس الخميس.

وقال مسؤولون إن أربعة من القتلى، بينهم طفل يبلغ من العمر 8 أشهر ينتمون إلى عائلة واحدة في مدينة بارا دو بيراي، دمر انهيار أرضي منزل العائلة.

وتم إدراج طفل يبلغ من العمر 6 سنوات في عداد المفقودين في مدينة مينديز الريفية.

ووفقا لرؤساء بلديات مدن مختلفة أصبح أكثر من 100 شخص بلا مأوى في جميع أنحاء ولاية ريو دي جانيرو.

وحذرت حكومة الولاية من أنه لا يزال هناك احتمال كبير لحدوث المزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية في 10 مدن.

وأفادت وسائل إعلام محلية عن عدة حالات لسكان يعملون كفرق إنقاذ مرتجلة في محاولة لإنقاذ الأرواح "لم يتمكن رجال الإطفاء والشرطة بعد من الوصول إلى بعض المناطق المتضررة بشدة".