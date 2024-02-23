نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأمن الجماعي" تعلق على تصريح باشينيان بشأن "تجميد" عضوية أرمينيا فيها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم تتلق أمانة منظمة معاهدة الأمن الجماعي أي وثيقة من يريفان بشأن تعليق العضوية، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في المنظمة اليوم الجمعة.

وقال المصدر "حتى الآن، لم تتلق أمانة منظمة معاهدة الأمن الجماعي أي بيان من يريفان بشأن تعليق العضوية في المنظمة.. أما بالنسبة لفرضية تجميد المشاركة، فيبدو أن المقصود هو عدم مشاركة جمهورية أرمينيا في عدد من الفعاليات التي أجرتها منظمة معاهدة الأمن الجماعي مؤخرا".

وقال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في حوار مع قناة "فرانس 24" الخميس، إن اتفاقية الأمن الجماعي "لم يتم تنفيذها" فيما يتعلق بأرمينيا، و"اليوم، قمنا عمليا بتجميد مشاركتنا في هذه الاتفاقية، في هذه المنظمة".

واتهمت يريفان مرارا منظمة معاهدة الأمن الجماعي وموسكو بالفشل في الوفاء بالتزاماتهما. وقال أمين مجلس الأمن الأرمني أرمين غريغوريان في يناير، إن بلاده "ليس لديها توقعات" من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي لم تقدم "ردا مناسبا" على طلب أرمينيا للمساعدة خلال تعرضها لـ "هجوم واسع النطاق "في سبتمبر 2022.

ورفض باشينيان المشاركة في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك في 23 نوفمبر.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي ست دول، هي أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان. وأشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في مايو الماضي إلى أهمية مشاركة يريفان في أنشطة التدريب العملياتية والقتالية المشتركة داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

بدوره، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في معرض تعليقه على آفاق مشاركة أرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، إن موسكو "ستواصل الحوار مع الأصدقاء الأرمن"، بما في ذلك حول ملف منظمة معاهدة الأمن الجماعي.