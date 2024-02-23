نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحيفة تؤكد مقتل ثالث مرتزق فنلندي في أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت صحيفة إيلتا سانومات، في مقالتها اليوم الجمعة، إلى أنه تم تسجيل مقتل ثالث مرتزق فنلندي خلال القتال إلى جانب القوات الأوكرانية.

ونوهت الصحيفة، بأن المرتزق القتيل لقي حتفه يوم الاثنين في منطقة أرتيوموفسك، وكان يبلغ من العمر 21 عاما.



ووفقا للمقالة، كان هذا الفنلندي الثالث الذي يقتل خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وتؤكد الصحيفة على وجود عشرات المواطنين الفنلنديين، الذين يقاتلون إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، ولكنها لم تحدد العدد الدقيق لهم وفترات تواجدهم في أوكرانيا.

ويشار إلى أنه تم الإبلاغ عن مقتل المرتزق الفنلندي الأول في يونيو من عام 2023، والثاني في أكتوبر من نفس العام.

من جانبها، تذكر وزارة الدفاع الروسية مرات عديدة أن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "كوقود للمدافع"، وأن الجيش الروسي سيواصل تدميرهم في جميع أنحاء أوكرانيا.

ويؤكد المرتزقة الأجانب أنفسهم أن الجيش الأوكراني ينسق أعماله بشكل سيء، وأن فرصة البقاء على قيد الحياة خلال المعارك في أوكرانيا تبقى ضئيلة، لأن شدة الصراع لا يمكن مقارنتها بأفغانستان والشرق الأوسط التي اعتادوا عليها.