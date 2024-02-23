نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد موعد أول يوم في شهر رمضان في السودان لعام 2024 وعادات الناس خلال هذا الشهر المبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتظر العديد من الأفراد حول العالم حلول شهر رمضان الكريم، وتوجد فترة قصيرة تفصلنا عن أحد أهم الأيام في العام، وهو شهر رمضان.

يسعى الكثيرون في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السودان، إلى معرفة متى سيبدأ هذا الشهر الفضيل.

سنتناول في الفقرات التالية تحديد موعد أول يوم في شهر رمضان لعام 2024 في السودان، بالإضافة إلى بعض العادات والتقاليد المتبعة خلال هذا الشهر المبارك.

موعد أول يوم في شهر رمضان في السودان 2024



تتوقع المصادر الفلكية أن يبدأ شهر رمضان في السودان في السبت، الموافق 9 مارس، ويستمر حتى مساء الاثنين، الموافق 8 أبريل. يعتمد تحديد موعد أول يوم في شهر رمضان على رؤية الهلال في اليوم الـ29 من شهر شعبان، ويتم التأكيد الرسمي من قبل علماء الدين في السودان.

عادات الناس في شهر رمضان



يقوم الأفراد بتنظيم بعض الطقوس الخاصة بشهر رمضان، مثل تعليق الزينة وشراء الفوانيس وتزيين المنازل، ويقوم الأهالي بدعوة بعضهم البعض لتناول الأفكار والتنزه.

يستغل الناس هذا الشهر في تغيير بعض عاداتهم للأفضل، مثل المحافظة على إقامة الصلاة في وقتها وتحفيزهم على فعل الأعمال الخيرية وصدقاتهم، وقد يقوم بعضهم بأداء مناسك العمرة في هذا الشهر المبارك، سعيًا للتقرب من الله عز وجل.