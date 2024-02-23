نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل |جماعة الحوثي تهدد بإغلاق مضيق باب المندب بالكامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل |جماعة الحوثي تهدد بإغلاق مضيق باب المندب بالكامل، قال القيادي في جماعة الحوثي، حسين العزي، إن الحوثيين يملكون القدرة على إغلاق مضيق باب المندب بشكل كامل.

وأوضح القيادي الحوثي أن عدم إغلاق المضيق حتى الآن يعكس حرص الجماعة على سلامة الملاحة الدولية، متهمًا الولايات المتحدة وبريطانيا بالكذب والتضليل.

جماعة الحوثي تهدد بإغلاق مضيق باب المندب بالكامل

جاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من تهديد زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، بزيادة التصعيد البحري ضد السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، وتعهد بدخول سلاح جديد في المواجهة البحرية.

كما أطلقت جماعة الحوثي تحذيرًا يوم الخميس الماضي للسفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية، من الإبحار في مياه البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.

حسب تقرير من رويترز، استنادًا إلى بيانات صادرة عن وكالة تابعة لجماعة الحوثي في اليمن، فإن السفن التي تملك جزئيًا أو كليًا من قبل أفراد أو كيانات إسرائيلية، وكذلك السفن التي تحمل علم إسرائيل، يُحظر مرورها في مياه البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.

وفي تقرير لوسائل الإعلام التابعة لجماعة الحوثي اليوم الجمعة، ذُكر أن منطقة "رأس عيسى" في مديرية "الصّليف" بمحافظة الحديدة غربي اليمن تعرضت لثلاث غارات جوية أميركية بريطانية.

جماعة الحوثي تهدد بإغلاق مضيق باب المندب بالكامل

وفي تصريحاته أمس الخميس، أكد عبد الملك الحوثي أن الهجمات في البحر الأحمر "مستمرة ونسعى لتصعيدها".