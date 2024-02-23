العالم اليوم - قيمة "إنفيديا" تقفز فوق تريليوني دولار بفضل الذكاء الاصطناعي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 فبراير 2024 06:24 مساءً - بلغت القيمة السوقية لشركة "إنفيديا" تريليوني دولار، الجمعة، بدعم من الطلب القوي على رقائقها التي جعلت شركة وادي السيليكون رائدة طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وجاء هذا الإنجاز بعد توقعات أخرى بزيادة عائدات الشركة المصممة للرقائق مما أدى إلى رفع قيمتها السوقية 277 مليار دولار أمس الخميس في أكبر مكسب يتحقق في يوم واحد في وول ستريت.

ودفع صعودها السريع العام الماضي المحللين إلى تشبيهها بمزودي المعاول والمجارف في فترة الاندفاع على الذهب في القرن التاسع عشر بعد أن استخدم رقائقها كل الضالعين في الذكاء الاصطناعي التوليدي تقريبا بدءا من شركة أوبن إيه.آي مبتكرة برنامج تشات جي.بي.تي وصولا إلى جوجل.

وهذا ساعد الشركة على القفز بالقيمة السوقية من تريليون دولار إلى تريليوني دولار في نحو ثمانية شهور فحسب، في أسرع قفزة بين الشركات الأميركية وفي أقل من نصف الوقت الذي استغرقته عملاقا التكنولوجيا آبل ومايكروسوفت.

وقالت إبيك أوزكارديسكايا، المحللة البارزة في بنك سويسكوت، لوكالة رويترز: "ما سيعيق شركات الذكاء الاصطناعي اليوم.. قادة القطاع.. ليس الطلب، بل قدرتها فحسب على تلبية الطلب المتزايد".

وزدات أسهم إنفيديا في آخر التعاملات اثنين بالمئة. وكانت قد سجلت زيادة قياسية بنسبة 4.9 بالمئة عند 823.9 دولار في وقت سابق من الجلسة. وصعد هذا بالقيمة السوقية لرابع أكبر شركة في العالم إلى 2.05 تريليون دولار.

وارتفعت أسهمها 60 بالمئة تقريبا هذا العام، بعد زيادة قيمتها أكثر من ثلاثة أمثال في 2023.

وكانت القفزة التي حققتها مصممة الرقائق في 2024 حاسمة لأداء مؤشر ستاندر اند بورز 500، لتساهم بأكثر من ربع ارتفاعه هذا العام.

وأحدث توقعاتها التي تفوقت على السوق بنمو هائل بنسبة 233 بالمئة في عائدات الربع الأول ساعدت الأسواق العالمية على تحقيق مستويات قياسية مرتفعة أمس الخميس.

واجتذب النمو السريع المحللين والمستثمرين من كل مكان إلى إنفيديا.

وقال مستثمر اشترط عدم نشر اسمه "أنا مدير صندوق أوروبي، لكن لابد أنه جاءني رسائل بريد إلكتروني حول نتائجها (إنفيديا) أكثر مما تلقيته عن أي مجموعة أخرى. تلقيت مكالمات، كان كل وسيط فيها يستقصي لمدة 10 دقائق، كان الأمر مذهلا".

وقال براين كوليلو، الخبير الاستراتيجي في مورجانستار "تخطط شركات الحوسبة السحابية الرائدة لزيادة نفقاتها الرأسمالية لتلبية الطلب على التدريب والاستدلال في الذكاء الاصطناعي، وكل هذا الإنفاق تقريبا سيدخل فيما يبدو جيوب إنفيديا".

وأضاف "نتوقع أن ترتفع العائدات ملياري دولار كل ربع سنة طوال السنة المالية 2025 لشركة إنفيديا مع ضخ مزيد من إمدادات الرقائق".