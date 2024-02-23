الجيش الإسرائيلي يسمح بعودة المستوطنين بعض مناطق غلاف غزة إلى منازلهم

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الجيش الإسرائيلي، السماح إلى المستوطنين في بعض مناطق غلاف قطاع غزة إلى منازلهم.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أنه لا يوجد ما يمنع عودة بعض مستوطني غلاف غزة إلى مستوطناتهم في المناطق، التي تبعد عن قطاع غزة بنحو 4 كم.

وأوضح أنه من بين المستوطنات التي يمكن لمستوطنيها العودة إلى منازلهم، والتي تبعد أكثر من 4 كم عن الحدود بين قطاع غزة والغلاف، سديروت ونير عام ونير يتسحاق وزيكيم.

وفي وقت سابق من اليوم، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للمجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينيت"، وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة.