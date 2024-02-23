سنفاجئ روسيا.. الرئيس الأوكراني: نستعد لهجوم مضاد جديد بالبحر الأسود

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أحمد جودة - القاهرة - أفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن القوات الأوكرانية تستعد لهجوم مضاد جديد في البحر الأسود ومنطقة العملية العسكرية الخاصة.

وأكد زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية، أن "القوات الأوكرانية ستنفذ ذلك، وستفاجئ روسيا في هجومها المذكور".

وفي وقت سابق، كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عقب اجتماعه مع الرئيس فلاديمير بوتين، أن القيادة التي تخطط للهجوم المضاد الأوكراني كانت تعمل خارج أوكرانيا، وتتواجد بشكل رئيسي في دول البلطيق.

يذكر أن نظام كييف بدأ في 4 يونيو 2023، ما يسمى بـ "الهجوم المضاد" على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، حيث تم دفع ألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة.