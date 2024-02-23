نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسبانيا.. مقتل 10 أشخاص إثر حريق بمبنى سكني في فالنسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الجمعة، عن مقتل 10 أشخاص على الأقل إثر حريق في مبنى سكني من 14 طابقًا في مدينة فالنسيا الساحلية الإسبانية.

وبدأ عناصر الإطفاء وأفراد الشرطة ظهر اليوم عملية تمشيط لأنقاض المبنى المتفحم بالكامل، حيث تعذر على عناصر الاطفاء دخول المبنى خلال ساعات طويلة بسبب الحرارة الشديدة المتصاعدة منه.

وأعرب رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز عن تعاطفه وتضامنه مع الضحايا أثناء زيارة لمكان الحريق.